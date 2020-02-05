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Прокуратура обнаружила нарушения при исполнении Самарской таможней госконтрактов

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура при проверке обнаружила, что Самарская таможня нарушала законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

Так, были обнаружены: нарушение срока оплаты услуг по госконтракту на охрану таможни; несвоевременное размещение в единой информационной системе информации об исполнении контрактов; неразмещение информации по результату экспертизы выполненной работы и отчетов об исполнении контрактов.

"Эти нарушения подрывают основу и противоречат принципам контрактной системы госзакупок, заключающимся в повышении эффективности, результативности их осуществления, обеспечении гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращении коррупции и других злоупотреблений", — подчеркнул представитель прокуратуры.

Прокуратура внесла начальнику Самарской таможни представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, материалы проверки направили в Самарское УФАС России для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ и ч. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

Устранение нарушений контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.

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