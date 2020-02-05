В пос. Новосемейкино мужчина пытался украсть канализационные люки с охраняемого объекта

В Красноярском районе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже канализационных люков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранним утром экипаж вневедомственной охраны получил информацию о сработавшей "тревожной кнопке" на охраняемом объекте в пос. Новосемейкино. Правоохранителей вызвал охранник. Он рассказал, что на территорию объекта въехал автомобиль, и водитель отказался покинуть охраняемую территорию. У машины патрульные обнаружили мужчину, снимавшего с канализационных колодцев чугунные крышки люков и грузившего их в машину.

36-летнего местного жителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").