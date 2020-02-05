Отрадненского муниципального служащего обвиняют в получении миллионной взятки

Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководителя муниципального учреждения по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, директор МАУ "Центр материально-технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Отрадный Самарской области" в июне–июле 2018 г. получил от предпринимателей миллион рублей за подписание актов выполненных работ и оплату по контрактам на ремонт двух детсадов.
Уголовное дело направили в Отрадненский городской суд для рассмотрения.