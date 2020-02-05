Отрадненского муниципального служащего обвиняют в получении миллионной взятки

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Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководителя муниципального учреждения по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.