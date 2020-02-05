16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Безработного самарца подозревают в посредничестве во взяточничестве В Тольятти разбойник с ножом ограбил автомойку Директора училища в Самарской области задержали при получении денег В Борском районе пенсионер обвиняется в убийстве своей жены скалкой Главного областного госинспектора по маломерным судам подозревают в девяти взятках

Преступления Происшествия

Отрадненского муниципального служащего обвиняют в получении миллионной взятки

ОТРАДНЫЙ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководителя муниципального учреждения по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, директор МАУ "Центр материально-технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Отрадный Самарской области" в июне–июле 2018 г. получил от предпринимателей миллион рублей за подписание актов выполненных работ и оплату по контрактам на ремонт двух детсадов.

Уголовное дело направили в Отрадненский городской суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1