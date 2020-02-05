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Преступления Происшествия

Безработного самарца подозревают в посредничестве во взяточничестве

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 38-летний безработный мужчина с мая 2018 г. по декабрь 2019 г. ежемесячно получал от 50-летнего мужчины всего 108 тыс. руб. для передачи сотруднику администрации одного из районов Самары. Взяткодатель рассчитывал так избежать ответственности за незаконную торговлю.

Возбуждено уголовное дело.

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