Безработного самарца подозревают в посредничестве во взяточничестве

В Самаре полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, 38-летний безработный мужчина с мая 2018 г. по декабрь 2019 г. ежемесячно получал от 50-летнего мужчины всего 108 тыс. руб. для передачи сотруднику администрации одного из районов Самары. Взяткодатель рассчитывал так избежать ответственности за незаконную торговлю.
Возбуждено уголовное дело.