Безработного самарца подозревают в посредничестве во взяточничестве

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В Самаре полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.