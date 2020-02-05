Бывшего участкового осудили за взятки в Красноярском районе

В Красноярском районе суд вынес приговор бывшему участковому, которого обвиняли в двух эпизодах получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В феврале–марте 2019 г. участковый в здании пункта полиции в пос. Новосемейкино получил 15 тыс. руб. от автомобилиста, желавшего избежать ответственности за вождение без прав.

А в марте 2019 г. полицейский получил 12 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности четырех иностранцев, нарушающих режим пребывания на территории РФ.

Майора полиции задержали после получения денег.

Суд назначил ему штраф 550 тыс. руб. и на три года лишил права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор в законную силу еще не вступил.