16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Светлане Моравской Суд отпустил четверых жителей Самары, жестоко избивавших должника Доцент и магистрант СНИУ предстанут перед судом за взятки Экс-главу "Фиа-Банка" отпустили домой Дело "Волга-Кредит Банка": задержан находившийся в бегах Михаил Пчелин

Суды Происшествия

Бывшего участкового осудили за взятки в Красноярском районе

КРАСНЫЙ ЯР. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе суд вынес приговор бывшему участковому, которого обвиняли в двух эпизодах получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В феврале–марте 2019 г. участковый в здании пункта полиции в пос. Новосемейкино получил 15 тыс. руб. от автомобилиста, желавшего избежать ответственности за вождение без прав.

А в марте 2019 г. полицейский получил 12 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности четырех иностранцев, нарушающих режим пребывания на территории РФ.

Майора полиции задержали после получения денег.

Суд назначил ему штраф 550 тыс. руб. и на три года лишил права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор в законную силу еще не вступил.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1