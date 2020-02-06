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Губернатор Власть и политика

Олег Матвейчев: "В Самарской области все значимые проекты обсуждаются общественностью"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 февраля, губернатор Дмитрий Азаров обратился с ежегодным посланием к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы. Обращение главы региона прокомментировал политолог, профессор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

"В ежегодном послании Дмитрия Азарова проанализировано социально-экономическое положение Самарской области и поставлены задачи на будущее. Можно сказать, что успехи управленческой команды губернатора заметные. Я не знаю, в каком еще регионе строится три настолько крупных моста. Это беспрецедентно", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что у Самарской области большой экономический потенциал, и динамика ее развития хорошая: "Можно сказать, что в Приволжском федеральном округе сегодня это один из лучших регионов. Чего нельзя было сказать в прошлые годы. В настоящее время многое изменилось".

"Дмитрий Азаров показал, что он умеет выполнять трудные задачи, еще на посту главы Самары, и сейчас продолжает их решать в масштабах всего региона. Обращает на себя внимание тот факт, что все социально значимые проекты обсуждаются общественностью. Например, Самарская область за достижение показателей нацпроектов получила один из самых крупных грантов в стране — почти 1,5 млрд руб., которые пойдут на развитие региона. В своем послании Дмитрий Азаров подчеркнул, что нужно обязательно посоветоваться с людьми, как расходовать эти средства. Получается, что у вас не только строятся реальные мосты, но, говоря метафорически, наводятся мосты между властью и обществом", — считает Олег Матвейчев.

"Следовательно, Дмитрий Азаров не только декларирует современные управленческие подходы, но и реализует их на практике. Он — один из лучших губернаторов. Можно сказать и о социальном характере послания, он полностью соответствует стратегии развития, которую обозначил президент России Владимир Путин", — резюмировал профессор.

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