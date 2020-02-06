Гандбольная "Лада" обыграла "Луч" - 41:23

В своем 16-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" нанесла поражение московскому "Лучу" — 41:23 (20:10).

На старте сезона тольяттинки в пух и прах разнесли нынешних подопечных Алексея Жаворонкова в Первопрестольной (40:17). А теперь в домашних стенах отнеслись к основному аутсайдеру Суперлиги Париматч чуть более снисходительно, чем тогда, не став его, по выражению наставника "Луча", максимально уничтожать. Хотя столичные девчонки и сами, надо отдать им должное, не захотели покорно становиться на площадке вице-чемпионок страны беспомощными "девочками для битья".

Держа в уме предстоящий выезд в Данию на матч заключительного тура группового этапа Кубка ЕГФ, штаб "Лады" постарался этим вечером дать примерно поровну игровой практики всем своим гандболисткам, включая вратарей. Между голкиперами игра была поделена на три идентичных отрезка, но именно первый, пришедшийся на "дежурство" Дарьи Деревень, вышел самым боевым. Не случайно, что именно на нем были выявлены будущие обладательницы призов лучшим игрокам поединка — Мария Будилина у москвичек и Валерия Кирдяшева у волжанок.

Анастасия Лагина сменила в "рамке" Деревень по истечении первой трети матча при счете 11:7. И едва она взялась за дело, отрыв в пользу "Лады" начал стремительно расти. Больше других расстаралась при этом Наталья Решетникова, регулярно после сэйвов Насти убегавшая в отрыв. Меньше чем за пять минут она отвесила соперницам четыре мяча. Но через некоторое время перестала появляться на площадке, повредив внутреннюю часть бедра. Усугубила ситуацию на левом крыле автозаводчанок травма в области тыльной стороны правой стопы, полученная на 40-й минуте Алёной Блохиной, которая забила гол и ускакала с поля на одной ноге.

Сразу после матча ее увезли на рентген, который выявил перелом. Это означает — где-то месяц вне игры. На оголенной позиции пришлось задействовать линейных. Поочередно пробовали себя в непривычной роли то Виктория Шамановская, то Алёна Амельченко. На результат текущей встречи это никак не повлияло, хотя факт тот, что обе себя чувствовали на краю неуютно. Но с "Лучом" затруднений у "Лады" не предвиделось изначально, а с "Хернинг-Икастом" на его площадке в это воскресенье обещается жара. И, конечно, чрезвычайно неприятно, что, в преддверии предстоящего боя, имея шанс в случае победы над датчанками выйти из группы, тольяттинки потеряли еще одного игрока вслед за выбывшей ранее на ближайшие три-четыре недели из-за проблем с голеностопом Ольгой Щербак.