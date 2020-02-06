Венчурный фонд Самарской области поддержал онлайн-сервис по подбору и доставке одежды

Команда стартапа Capsula создает онлайн-сервис, который поможет пользователям составить гардероб, не тратя время на поездки по магазинам. Помощь в выборе одежды оказывает стилист. Венчурный фонд Самарской области приобрел 5%-ю долю в стартапе Capsula, и эти средства позволили команде разработать и запустить оригинальный сервис.

Венчурный фонд Самарской области, созданный при содействии регионального минэкономразвития, нацелен на поддержку высокотехнологичных инновационных разработок. Одно из условий получения такой поддержки - компания, предложившая перспективную идею, должна быть зарегистрирована в нашей губернии. Денежные средства на развитие предоставляются в обмен на долю в уставном капитале или пакет акций.

Команда стартапа Capsula решила выйти на онлайн-рынок с оригинальной услугой по персонализированному подбору и доставке одежды. Делая заказ на сайте, пользователь их сервиса поручает составление гардероба стилисту. Для этого заказчик описывает стиль, сообщает о размерах и предпочтениях по цене. После этого стилист выберет нужный гардероб в заданном ценовом диапазоне, и компания вышлет коробку с пятью экземплярами одежды, обуви и одним-двумя аксессуарами. После примерки содержимого коробки пользователь может бесплатно отправить обратно вещи, которые не подошли.

Оценив рынок, стартап Capsula запустил сервис в Москве и Московской области, а со временем проект планирует начать работу и в регионах.

Поддержка перспективных высокотехнологичных разработок осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который стартовал по поручению президента России Владимира Путина.

Поиск и поддержка Венчурным фондом Самарской области инновационных стартапов способствует творческому росту молодых талантливых предпринимателей, инженеров, IT-специалистов. "Мы должны показать им, что Россия - в самом деле страна возможностей, а Самарская область - регион опережающих возможностей", - подчеркнул в своем послании губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона считает важным, чтобы молодые люди знали, какие у них есть возможности продвижения своих стартапов и на какую поддержку они могут рассчитывать при открытии своего бизнеса.

Инвестировать в инновационные разработки - дело рискованное. По статистике, из десятка проектов лишь один добивается успеха. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, региональная власть понимает эти риски, она взяла на себя поддержку инновационных проектов и инвестирует в них через специально созданный венчурный фонд.

Венчурный фонд Самарской области вкладывает до 20 млн руб. в стартапы ранних стадий, которые создаются в нашей губернии в сфере B2B ("бизнес для бизнеса") и имеют сильную команду. Одним из ключевых критериев отбора проектов служит потенциальный оборот компании - через четыре-пять лет он должен достичь минимум 300 млн рублей. Решение об инвестировании в проект принимает инвестиционный комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов. Успех молодых команд, получивших поддержку, подтверждает верность выбранной стратегии инвестирования.

"Мы внимательно следим за всеми отраслями, которые работают над изменениями социальной среды в целом. Сегодня через мобильное приложение мы можем без проблем арендовать машину, выбрать лучшие билеты на поезд или самолет, заказать продукты из магазина или готовую еду. Но мы, за редким исключением, продолжаем ходить в магазины, чтобы купить одежду и подобрать себе гардероб под какой-то случай. Услуга же стилиста для большинства людей остается слишком дорогой. Стартап Capsula меняет подход к покупке одежды. С помощью этой услуги люди смогут экономить время и деньги не в ущерб красоте и стилю", - отметил.руководитель компании YellowRockets, управляющий партнер венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов, :