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Суды Происшествия

Гендиректора ООО "СТМ" осудили за долги перед сотрудниками

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд признал гендиректора ООО "СТМ" виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев") и ч. 1 ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении арестованного имущества"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным обвинения, зная о задолженности по зарплате, с января 2018 г. по январь 2019 г. гендиректор распорядился средствами фирмы по своему усмотрению. В результате 38 работников не получили более 5,4 млн рублей.

Кроме того, руководитель организации сдал в аренду ООО "Волга Инвест" оборудование, которое ранее арестовали судебные приставы.

Суд назначил руководителю ООО штраф 100 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура контролирует погашение задолженности по зарплате перед работниками ООО "СТМ".

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