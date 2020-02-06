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Музыка Культура

Carmina Burana покажут в театре оперы и балета еще и в марте

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр оперы и балета покажет сценическую кантату Carmina Burana еще и 10 марта.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Впервые исполнить Carmina Burana Карла Орфа на малой сцене Самарского театра оперы и балета должны в конце февраля. Но в связи с повышенным зрительским спросом в репертуар решили внести еще один спектакль — 10 марта. Билеты уже в продаже.

В постановке участвуют солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы.

Дирижер-постановщик, хормейстер-постановщик — главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев, режиссер-постановщик — Марина Шапкина, художник-постановщик — главный художник Самарского академического театра оперы и балета Елена Соловьёва, художник по свету — Эмиль Авраменко, видеоконтент — Владимир Поротькин. Музыкальный руководитель постановки — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов.

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