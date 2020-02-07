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Пожары Происшествия

В Самаре при пожаре в салоне троллейбуса погиб мужчина

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 февраля, в 6:21 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании обшивки салона троллейбуса в депо на ул. Чкалова, 91, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, площадь пожара составила шесть кв. м. На место происшествия выехали 12 пожарных на двух машинах, но возгорание было ликвидировано до их прибытия.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара погиб 45-летний мужчина.

Причина гибели человека устанавливается. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.

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