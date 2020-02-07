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Преступления Происшествия

В Самаре руководитель организации, обвиняемый в невыплате зарплаты, предстанет перед судом

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного в отношении генерального директора ООО "СамараБурСервис", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с 2016 по 2017 гг. обвиняемый не выплачивал заработную плату двадцати двум сотрудникам предприятия, в результате чего образовалась задолженность по заработной плате свыше 3,4 млн рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу.

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