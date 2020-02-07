Самарские полицейские разоблачили игорный клуб на ул. Физкультурной

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 32-летней женщины, подозреваемой в организации незаконных азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По версии следствия, подозреваемая вместе с людьми, личности которых правоохранители не установили, не позднее 10 декабря 2019 г. организовала азартные игры в помещении на ул. Физкультурной, 117 под вывеской клуба Donate.

Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК областного ГУ МВД. Уголовное дело возбудил СО СК РФ по Промышленному району Самары.

"По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличении лиц, причастных к его совершению", — пояснили в прокуратуре.