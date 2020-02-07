С бывшего руководства Волго-Камского банка взыскали более 2 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве ОАО "Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития" (ВКБ) удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего кредитной организации - Агентства по страхованию вкладов (АСВ) - о взыскании убытков с учредителей и руководителей банка в общей сложности на сумму около 2,17 млрд рублей.

Так, суд постановил взыскать солидарно с экс-главы ВКБ Владимира Чекмарева, Олега Назарова, Сергея Бирюкова, Алексея Кузьминова и Алены Медведевой 1,15 млрд рублей. С тех же лиц (за исключением Сергея Бирюкова) взыскано еще 134 млн рублей.

Помимо этого, 408 млн руб. суд решил взыскать солидарно с Владимира Чекмарева, Олега Назарова, Сергея Бирюкова и Алены Медведевой, 80 млн руб. - с тех же (за исключением Медведевой), 142,5 млн руб. - с Чекмарева, Назарова и Медведевой, 83,4 млн - с Чекмарева, Назарова и Кузьминова.

Отдельно с Владимира Чекмарева суд постановил взыскать 162,8 млн рублей.

Напомним, финансовые трудности у Волго-Камского банка начались осенью 2013 г., а 11 ноября того же года у него отозвали лицензию.

Бывшего первого вице-президента банка Олега Назарова в 2018 г. суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Правда, осужден Олег Назаров был лишь со второй попытки. При первом рассмотрении суд вынес ему оправдательный приговор, который впоследствии обжаловала прокуратура.

Бывший руководитель банка Владимир Чекмарев в настоящее время признан банкротом.