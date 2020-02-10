Стройнадзор требует от храма на ул. Лейтенанта Шмидта соблюдать границы строительства

Арбитражный суд Самарской области принял в производство дело, инициированное региональным Госстройнадзором в отношении православного прихода храма в честь святителя Митрофана Епископа Воронежского в Самаре по адресу ул. Лейтенанта Шмидта. Поводом для разбирательств стало нарушение границ строительства духовно-просветительского центра.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях в ч.1 ст. 9.5 за подобные нарушения предусмотрено наказание для юридических лиц от 500 до 1000 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В августе прошлого года приход храма святителя Митрофана епископа Воронежского подавал заявку на публичные слушания по участку площадью 3710 кв. м в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Новомайской, Жуковского, берега Волги и тальвега Постникова оврага. В начале ноября на территории прихода уже было начато строительство духовно-просветительского центра.

Как рассказали "Волга Ньюс" в пресс-службе Самарской епархии, претензии по строительству духовно-просветительского центра изначально исходили от местных жителей, и заключались и в том, что центр якобы нарушает границы, планируемых работ.

"В двадцатых числах января приезжала специальная комиссия, которая повторно провела все необходимые замеры, и постановила, что если и есть нарушения границ, то это в рамках статистической погрешности — 2 или 3 см. Но как будет развиваться ситуация в дальнейшем пока неясно," - рассказал руководитель пресс-службы Самарской епархии протоиерей Максим Кокорев.

Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля.