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Преступления Происшествия

Семерым самарцам вменяют сбыт более 1,5 кг героина в составе ОПГ

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре семерых местных жителей будут судить за сбыт наркотиков в составе ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, с ноября 2015 г. по март 2018 г. мужчины 1985 и 1987 годов рождения, а также женщина 1985 года рождения, являющиеся близкими родственниками, создали наркоторговую ОПГ. Они сбывали наркотики в Самаре через тайники.

Сейчас в деле семь фигурантов возрастом от 27 до 42 лет. Шестеро из них заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Всего у них изъяли более 1,5 кг героина. По данным полиции, злоумышленники получил доход не менее 4 млн рублей.

Участникам группы предъявили обвинение в 16 преступлениях по ч. 4 и 5 ст. 228-1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ, совершенный организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах").

Сейчас 15 уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

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