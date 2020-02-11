Пьяный самарец, умышленно повредивший автомобиль на улице, стал фигурантом уголовного дела

В полицию обратилась жительница Кировского района Самары, которая рассказала, что неизвестный злоумышленник умышленно повредил принадлежащий ей автомобиль отечественного производства.

В ходе опроса потерпевшей и очевидцев произошедшего стражи правопорядка выяснили, что в этот вечер к припаркованной около дома машине подошел мужчина и нанес по кузову транспортного средства несколько ударов палкой, сильно его повредив. Муж заявительницы выбежал из дома и совместно с соседом, который находился неподалеку и стал свидетелем произошедшего, задержал злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты следы и предполагаемое орудие, которым мужчина нанес удары — деревянный брус с гвоздями.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

40-летний безработный житель Кировского района в ходе опроса пояснил дознавателю, что накануне он поссорился со своей девушкой и употребил спиртные напитки. В состоянии сильного опьянения мужчина возвращался домой и увидел стоящую возле дома автомашину, поднял с земли деревянный брус и нанес им удары по лобовому стеклу, капоту и бамперу машины.

Дознаватели установили, что подозреваемый и заявительница не знакомы, и "жертва" пьяного мужчины выбрана случайно. Также сотрудники полиции в ходе изучения личности злоумышленника установили, что он находится под административным надзором и страдает наркотической зависимостью.

роведенная психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина мог осознавать характер противоправных деяний.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.