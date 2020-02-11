Двух самарчанок осудили за организацию азартных игр

В Самаре суд вынес приговор Светлане Мольковой и Анастасии Алексеевой, которых признали виновными в двух эпизодах организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В 2019 г. Алексеева незаконно организовала игорный клуб на пр. Кирова, 258а, где в июле и сентябре 2019 г. вместе с Мольковой проводила азартные игры.

Суд назначил Алексеевой два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а Мольковой — год условно с испытательным сроком полтора года.