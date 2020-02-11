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Суды Происшествия

Двух самарчанок осудили за организацию азартных игр

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор Светлане Мольковой и Анастасии Алексеевой, которых признали виновными в двух эпизодах организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В 2019 г. Алексеева незаконно организовала игорный клуб на пр. Кирова, 258а, где в июле и сентябре 2019 г. вместе с Мольковой проводила азартные игры.

Суд назначил Алексеевой два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а Мольковой — год условно с испытательным сроком полтора года.

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