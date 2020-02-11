Суды не поддержали желание "членов профсоюзов" не оплачивать коммунальные услуги

Уже не первый год различные коммунальные компании страны получают странные заявления граждан, суть которых сводится к демонстративному отказу оплачивать уже потреблённые услуги.

В "РКС-Самара" такие письма поступают уже несколько лет. Абоненты отказываются оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения на основании вступления в профсоюз "Союз ССР". На них якобы распространяется публичный договор, заключённый между этим профсоюзом и гарантом Конституции РФ, опубликованный в газете "Хочу в СССР-2".

Подталкивают граждан к этому поведению организации-самозванцы "Союз ССР", "Правительство СССР" и т.п., которые собирают с запутавшихся людей членские взносы, обещая взамен освободить от оплаты коммунальных услуг.

В связи с этим "РКС-Самара" разъясняют, что действующим законодательством не предусмотрен такой вид договора, как публичный договор, заключаемый с гарантом Конституции РФ, т. е. с Президентом РФ, который бы предусматривал бесплатные коммунальные услуги. В пользу ресурсоснабжающей компании было вынесено несколько судебных приказов, которые уже вступили в законную силу, о взыскании задолженности с участников профсоюза "Союз ССР".

Вместе с тем, имеются случаи обжалования абонентами-членами профсоюза "Союз ССР" судебных актов судов первой инстанции. Однако и суды апелляционной инстанции подтверждают законность действий "РКС-Самара" по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на территории Самары и взиманию платы в соответствии с установленными тарифами. Дорога, по которой пытаются идти подобные организации, ведет в никуда.

Должникам приходится погашать свою задолженность на основании судебного акта, либо, в случае неоплаты, в отношении них возбуждаются исполнительные производства. Так, в конце января 2020 года после рассмотрения дела в двух инстанциях и возбуждения исполнительного производства один из "членов профсоюза" произвел оплату своей задолженности в размере более 4 тысяч рублей и еще 400 рублей — в качестве судебной пошлины. В настоящее время приостановлена подача услуг еще двум ностальгирующим абонентам.

Тем, кто заплатил взносы в профсоюз, обещающий избавить людей от оплаты коммунальных услуг, приходится платить дважды, а то и трижды: помимо задолженности за воду и канализацию взыскиваются и судебные расходы.

"РКС-Самара" предостерегает жителей города о возможных последствиях сотрудничества с представителями таких сообществ, которые могут привести к судебным разбирательствам. Членство в любых организациях не освобождает граждан РФ от обязанности оплачивать оказанные коммунальные услуги своевременно и в полном объёме.