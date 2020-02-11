Мужчину, зарезавшего знакомого, задержали пьяным на улице

В Сызрани сотрудники ППС задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На маршруте патрулирования у дома на ул. Кирова, 21 заметили неопрятно одетого мужчину с шаткой походкой, который, заметив их, попытался скрыться. Пьяного пешехода задержали. При досмотре у него нашли нож со следами крови.

Неоднократно судимый, в том числе и за убийство, 40-летний житель Волгоградской области рассказал, что за несколько часов до этого в пос. Варламово выпивал и поссорился со знакомом. Он ударил оппонента ножом, от чего тот, вероятно, скончался. После этого мужчина ушел с места происшествия.

В это же время в дежурную часть сообщили об обнаружении трупа 43-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Мужчина заключен под стражу.