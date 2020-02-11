Группа "КняZz" выступит в КРЦ "Звезда"

В КРЦ "Звезда" 11 марта в рамках гастрольного тура выступит группа "КняZz" с программой "Крик подобен грому!".

Зрителей ждут концертные премьеры новых песен команды из готовящегося альбома, а также неожиданные римейки "классических" хитов "Короля и Шута".

"Уже известно, что седьмая пластинка группы "КняZz" должна увидеть свет в этом году. В альбом войдут песни "Пропавшая невеста", "Панкуха, "Разрисованный город" и "Бывший раб", вышедшие ранее в формате синглов. Эти композиции обязательно прозвучат на предстоящих концертах, в рамках которых также запланированы эксклюзивные премьеры совершенно новых сказочных рок-сюжетов!", — анонсируют организаторы.

Стоимость билетов начинается от 1,8 тыс. рублей. Приобрести их можно по ссылкам:

Кассир.РУ — vk.cc/ahN3Ob;

CleverSMILE (от организатора БЕЗ КОМИССИИ) — vk.cc/9Yt7Zk.

Ограничение по возрасту 12+.