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Музыка Культура

Группа "КняZz" выступит в КРЦ "Звезда"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В КРЦ "Звезда" 11 марта в рамках гастрольного тура выступит группа "КняZz" с программой "Крик подобен грому!".

Фото: КРЦ "Звезда"

Зрителей ждут концертные премьеры новых песен команды из готовящегося альбома, а также неожиданные римейки "классических" хитов "Короля и Шута".

"Уже известно, что седьмая пластинка группы "КняZz" должна увидеть свет в этом году. В альбом войдут песни "Пропавшая невеста", "Панкуха, "Разрисованный город" и "Бывший раб", вышедшие ранее в формате синглов. Эти композиции обязательно прозвучат на предстоящих концертах, в рамках которых также запланированы эксклюзивные премьеры совершенно новых сказочных рок-сюжетов!", — анонсируют организаторы.

Стоимость билетов начинается от 1,8 тыс. рублей. Приобрести их можно по ссылкам:

  • Кассир.РУ — vk.cc/ahN3Ob;
  • CleverSMILE (от организатора БЕЗ КОМИССИИ) — vk.cc/9Yt7Zk.

Ограничение по возрасту 12+.

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