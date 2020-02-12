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Происшествия

Обманутые дольщики ЖК "Новая заря" не могут добиться своих квартир от нового застройщика

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационной суд рассмотрел жалобу жительницы Самары Ольги Батаевой на решение Советского райсуда по ее иску к ООО "Прогресс-Н". Женщина просила признать за ней права собственности на квартиру в ЖК "Новая заря", за которую она заплатила 2,8 млн руб. еще в декабре 2009 году. Но истице в удовлетворении жалобы отказали.

Мытарства многодетной матери по судам начались из-за того, что она приобрела у СК "Металлопторг" долю в строящейся многоэтажке на ул. Советской Армии, которая "соответствует трехкомнатной квартире общей площадью 89,30 кв. м в секции 2 на втором этаже".

"Мы с мужем посмотрели квартиру, где на окнах уже были стеклопакеты, висели радиаторы, — рассказала женщина корреспонденту издания. — Она нас устраивала. В марте обещали дом сдать, что выглядело совершенно реально, так как оконные рамы были установлены уже на половине этажей. Мы бы не стали платить деньги за "воздух".

Далее ситуация развивалась как и у прочих обманутых дольщиков: остановка строительства, банкротство застройщика, уголовное дело, посадки, помощь регионального правительства. В прочем господдержка оказалась для Батаевой медвежьей услугой.

В конце 2012 г. региональный минстрой обратился в арбитраж с иском о прекращении договора аренды земли с первым застройщиком "Новой зари" - СК "Металлопторг". По этому делу был вынесен отказ.

"Погашение требований участников строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу в случае расторжения договора аренды земельного участка будет невозможно, что повлечет нарушение прав кредиторов ООО "СК "Металлопторг" — участников строительства, требования которых включены в реестр "о передаче жилых помещений", - решил суд.

Но оказалось, что еще в ноябре 2012 г. договор был расторгнут по обоюдному согласию.

В ходе банкротства ООО "СК "Металлопторг" была сформирована конкурсная масса, состоящая из недвижимости, в том числе земельного участка, на котором расположены недостроенные жилые дома № 1, 2, 2а. Площадь участка почти 1,5 гектара, а кадастровая стоимость 41,9 млн рублей.

"Нам до сих не понятно, каким образом участок оказался в конкурсной массе, и также непонятно, как из нее исчезли построенные на этом участке наши дома, — жалуется женщина. — Просто минстрой вывел из конкурсной массы "Металлопторга" объект незавершенного строительства, и тем самым лишил нас, обманутых дольщиков, возможности создать ЖСК, чтобы достроить свои дома".

На ноябрь 2016 г. арбитражный управляющий зафиксировал, что судьба других недостроев банкрота уже решена: три многоэтажки (в пос. Управленческом, на ул. Солнечной и на ул. Запорожской) введены в эксплуатацию, трехсекционный 10-этажный дом на ул. Блюхера с участком передан в собственность для завершения ЖСК "На Блюхера".

В ноябре 2013 г. областное правительство передало площадку "Новой зари" новому застройщику — ООО "Прогресс-Н" по открытому конкурсу, минуя процедуру банкротства, без проведения общего собрания дольщиков. Цель передачи — удовлетворить права дольщиков на условиях софинансирования.

Конкретно не оговоренное в договоре "софинансирование" каждый понял по-своему, и в результате Батаевой предложили доплатить. Женщина возмутилась, ведь ее квартира попала в руки "Прогресса-Н" уже готовой. Но ООО заявил, что такой квартиры в доме нет.

В судах Батаева уверяет, что во второй секции на втором этаже только одна трехкомнатная квартира, а ее оппонент предъявляет новый проект дома, на котором номер квартиры не такой, как в договоре, подписанном ею.

Суд же принимает во внимание, что "на дату проведения конкурса по данному проблемному объекту истек срок действия разрешения на строительство, выданного предыдущему застройщику, а также отсутствовала проектная документация предыдущего застройщика. Данный довод стороной истца надлежащим образом не опровергнут. Начало строительства без утвержденного проекта является нарушением Градостроительного кодекса РФ (п. 1 ст. 51). Поэтому работа по проблемному объекту была начата ответчиком с разработки проекта, что потребовало финансовых затрат уже на начальном этапе".

Как заявил в суде адвокат истицы, новый застройщик не удовлетворил пока требования ни одного из обманутых дольщиков "Новой зари".

Проблема оказалась в том, что дольщики не могут нигде получить акт приема-передачи объекта новому застройщику ООО "Прогресс-Н", где был бы зафиксирован объем выполненных работ по строительству жилого комплекса "Новая заря". На основании этих сведений они могли бы удостовериться в адекватности предъявленных им размеров доплат, а пока граждане считают, что их в очередной раз "разводят".

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