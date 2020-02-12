Проезд с Заводского шоссе на ул. Ближнюю будут открывать только для согласованных предприятий

Проезд на ул. Ближнюю с Заводского шоссе будут открывать по согласованным спискам предприятий, сообщает департамент градостроительства Самары. Как уточняют представители ведомства в Twitter, чтобы попасть в этот список, нужно связаться с начальником участка по телефону.
Напомним, 9 февраля участок Заводского шоссе от проезда Мальцева до ул. Авроры перекрыли в связи с реконструкцией магистрали.
Подъезд к объектам на Заводском шоссе возможен по следующей схеме:
- со стороны ул. Авроры — от ул. Авроры до участка по Заводскому шоссе, 27;
- со стороны ул. XXII Партсъезда — от пр. Мальцева до ул. Ближней (далее можно будет повернуть только налево на ул. Ближнюю);
- по ул. Ближней с поворотом только направо по Заводскому шоссе в сторону ул. XXII Партсъезда.
Работы планируется завершить до 31 октября текущего года.