16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проезд с Заводского шоссе на ул. Ближнюю будут открывать только для согласованных предприятий Самара - 12 в списке самых скромных городов России Зимний фестиваль "Пластилиновый дождь" переносится из-за карантина Прокуратура требует уголовного дела для "Реметалла-С" СК РФ заинтересовался инцидентом в самарском онкодиспансере

Общество

Проезд с Заводского шоссе на ул. Ближнюю будут открывать только для согласованных предприятий

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проезд на ул. Ближнюю с Заводского шоссе будут открывать по согласованным спискам предприятий, сообщает департамент градостроительства Самары. Как уточняют представители ведомства в Twitter, чтобы попасть в этот список, нужно связаться с начальником участка по телефону.

Напомним, 9 февраля участок Заводского шоссе от проезда Мальцева до ул. Авроры перекрыли в связи с реконструкцией магистрали.

Подъезд к объектам на Заводском шоссе возможен по следующей схеме:

  • со стороны ул. Авроры — от ул. Авроры до участка по Заводскому шоссе, 27;
  • со стороны ул. XXII Партсъезда — от пр. Мальцева до ул. Ближней (далее можно будет повернуть только налево на ул. Ближнюю);
  • по ул. Ближней с поворотом только направо по Заводскому шоссе в сторону ул. XXII Партсъезда.

Работы планируется завершить до 31 октября текущего года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1