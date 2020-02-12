Проезд с Заводского шоссе на ул. Ближнюю будут открывать только для согласованных предприятий

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Проезд на ул. Ближнюю с Заводского шоссе будут открывать по согласованным спискам предприятий, сообщает департамент градостроительства Самары. Как уточняют представители ведомства в Twitter, чтобы попасть в этот список, нужно связаться с начальником участка по телефону.