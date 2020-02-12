Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" выступят в "МТЛ Арене"

7 марта в самарской "МТЛ Арене" в рамках гастрольного тура, посвященного 25-летию творческой деятельности, выступят Диана Арбенина и "Ночные Снайперы".

Культовая российская рок-группа создала множество хитов: "31 весна", "Ты дарила мне розы", "Рубеж", "Столица", "Морячок", "Актриса"; записала саундтреки к таким фильмам, как "Мы из будущего-2", "Распутин", "Кандагар", "Кармен", "Интимный дневник Анны Карениной"; стала постоянным и желанным участником крупнейших российских рок-фестивалей "Нашествие", "Максидром", "Крылья", "Рок над Волгой". В активе музыкантов - более 10 номерных альбомов, множество синглов, концертных CD и DVD, а также престижные национальные музыкальные премии.

"Живые концерты "Ночных Снайперов" всегда проходят с аншлагом, собирая сотни и тысячи поклонников в России и по всему миру: страны СНГ, Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, Израиль, ОАЭ, США, Канада, Австралия, Япония традиционно тепло принимают группу. Именно потому, что увидеть и лично поздравить любимых артистов с круглой датой хотят во многих городах и странах, юбилейный тур "Ночных Снайперов" растянется на два года", - уточняют организаторы концерта.

Для этого турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты и новые песни, световое шоу и уникальную сценографию.

Приобрести билеты можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/view-available-zones/27480. Цена от 1200 рублей. (6+)