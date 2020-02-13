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Олимпийские Спорт

Гандболистки "Лады" обыграли "Уфа-Алису"

ТОЛЬЯТТИ. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем 17-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" взяла верх над "Уфа-Алисой" из Уфы — 32:18 (18:9).

Вечер был наполнен рядом творческих экспериментов Алексея Алексеева, чья самая молодая подопечная, дебютировав в тольяттинском составе, не просто достойно себя показала, но и заслужила, пусть и в виде аванса, индивидуальный приз.

Речь о Виктории Кипень. Прибегнуть к помощи 16-летней гандболистки из "Лады-2", входящей в состав юниорской сборной России, пришлось не от хорошей жизни. Ее коллеги по амплуа нездоровы. Алена Блохина серьезно лечит ногу, а Наталья Решетникова, ярко отыгравшая перед этим с "Хернинг-Икастом" в Дании на уколах, нуждается в том, чтобы поврежденные мышцы бедра поберечь. Дебютантке пришлось за обеих пыхтеть от и до. И проделала она свою работу в целом более чем хорошо. Волжанки начали за здравие (4:0). Затем вдруг засбоили, да так основательно, что гости на 14-й минуте умудрились счет сравнять (6:6). Но взбодрил хозяек поля не тайм-аут, взятый вскоре Алексеевым, а энергичное вступление в игру их легионера, выступающего за сборную Республики Беларусь.

Виктория Шамановская оказала благотворное влияние на дрейфующую "Ладу". Своим зажигательным примером, вылившимся в два кряду гола, она всколыхнула партнерш. И те принялись наращивать отрыв. Приложила руку к этому процессу и Кипень, забившая на 27-й минуте за команду мастеров свой самый первый в жизни гол. Хотя он бы вряд ли состоялся, если бы не травма экс-тольяттинки Алены Саушкиной. Та неожиданно подвернула ногу в атаке на ворота хозяев, рассталась с мячом, и вице-чемпионки, проведя стремительный контрвыпад, воспользовались ситуацией. Затем "лисицам" вздумалось в нападении поупражняться в действиях без вратаря. И их гораздо более мастеровитым соперницам ничего не стоило извлечь выгоду из уфимской авантюры, соорудив к промежуточной сирене двукратный перевес.

Почти сразу после перерыва гости полностью реабилитировались за свои сомнительные выкрутасы, отвесив "Ладе" в ответ на стартовое взятие ворот Валерии Кирдяшевой четыре гола подряд (19:13). Рассерженным тольяттинкам столь резкий зигзаг в сюжете поединка пришелся, разумеется, не по нутру. И башкирская команда сполна на себе ощутила весь их яростный пыл. Больше половины тайма ворота вице-чемпионок сохраняли неприступность, а в чужую сетку "Лада" набросала за это время почти дюжину мячей (30:13). Следом приключился новый перепад инициативы в пользу "Алисы", выигравшей заключительную треть второй половины с разницей "плюс 3". Одним словом, зрителям скучать не приходилось. Но больше всех, конечно, все вышеизложенные перипетии запомнятся юной Кипень, удостоенной этим вечером памятной статуэтки для лучшего игрока.

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