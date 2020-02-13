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Автопром Машиностроение

Дмитрий Азаров просит правительство РФ поддержать АвтоВАЗ в производстве автомобилей на природном газе

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил письмо в правительство РФ с предложением о поддержке производства автомобилей на газомоторном топливе на АвтоВАЗе, пишет tass.ru.

"Мы изложили наше видение ситуации и направили письмо в правительство страны. Мы получили ответ, в котором было сказано, что прямые формы поддержки посредством субсидий будут заменены на конкурсное финансирование лизинговых компаний", —  пишет глава региона.

В конце 2019 г. президент тольяттинского предприятия Ив Каракатзанис обращался к губернатору с целью оказать содействие и направить обращение в правительство РФ для того, чтобы из федерального бюджета были выделены дополнительные средства на программу поддержки производства газомоторных автомобилей.

"По нашей информации, работа продолжается и сейчас федеральное министерство промышленности и торговли разрабатывает соответствующий проект постановления, который позволит напрямую оказывать помощь производителям, выпускающим автомобили на компримированном природном газе", — сказал губернатор.

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