Мужчину из Кинель-Черкасского района осудили за убийство собутыльника

В Кинель-Черкасском районе суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В июле 2019 г. двое жителей с. Семеновка выпивали и поссорились. Один из мужчин избил другого, в том числе автомобильным насосом. От полученных травм пострадавший скончался. После этого убийца спрятал труп потерпевшего в овраге недалеко от с. Красная Горка.

В суде мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.