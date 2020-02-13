Фрунзенский мост буду закрывать для движения по ночам

В период с 13 февраля по 20 марта в ночное время (с 21:00 до 06:00) ограничивается движение по мосту через реку Самара и основному ходу Фрунзенского мостового перехода, сообщает пресс-служба мэрии города. Движение по ул. Главная в сторону ул. Казачья будет осуществляться по съездам левобережной транспортной развязки в соответствии с временными дорожными знаками.

По информации подрядной организации, которая ведет строительство I очереди Фрунзенского моста, временное ограничение движения связано с установкой и настройкой на конструкциях моста через р. Самара системы технологического мониторинга — внедрение данной системы позволит отслеживать в процессе эксплуатации моста динамику изменения нагрузок, а также оценивать в режиме реального времени фактическое техническое состояние моста, что обеспечит его безопасную и долгосрочную эксплуатацию. Подобные технические средства устанавливаются на мосты, включающие в себя большие пролеты, а также сложные конструктивные решения и особенности.