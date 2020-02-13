16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фрунзенский мост буду закрывать для движения по ночам Сквер на пересечении Фрунзе и Красноармейской благоустроят Жители губернии задолжали за тепло и горячую воду более 1,5 млрд рублей В Самарской области прогнозируется теплый февраль В Самаре уволен стоматолог, отказавшийся принимать пациентов с ВИЧ

Общество

Фрунзенский мост буду закрывать для движения по ночам

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В период с 13 февраля по 20 марта в ночное время (с 21:00 до 06:00) ограничивается движение по мосту через реку Самара и основному ходу Фрунзенского мостового перехода, сообщает пресс-служба мэрии города. Движение по ул. Главная в сторону ул. Казачья будет осуществляться по съездам левобережной транспортной развязки в соответствии с временными дорожными знаками.

По информации подрядной организации, которая ведет строительство I очереди Фрунзенского моста, временное ограничение движения связано с установкой и настройкой на конструкциях моста через р. Самара системы технологического мониторинга — внедрение данной системы позволит отслеживать в процессе эксплуатации моста динамику изменения нагрузок, а также оценивать в режиме реального времени фактическое техническое состояние моста, что обеспечит его безопасную и долгосрочную эксплуатацию. Подобные технические средства устанавливаются на мосты, включающие в себя большие пролеты, а также сложные конструктивные решения и особенности.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1