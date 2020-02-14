БК "Самара" вышел в финал Кубка России

Баскетбольная "Самара" вышла в финал Кубка России — 88:68 во втором матче с "Уралмашем".

0:9 после трех сыгранных минут, при том, что "Самара" уже успела нагрузиться фолами — явно не на такое начало матча рассчитывали заполнившие "МТЛ Арену" болельщики. Но стоило Антону Глазунову и Владимиру Пичкурову дальними попаданиями сдвинуть, наконец, дело с набором очков с мертвой точки — и гости, еще поупиравшись пару минут, быстро растеряли добытое было преимущество. В концовке стартового периода самарцы уже крепко владели инициативой, и Александр Винник, справиться с которым "большие" соперника никак не могли, вывел хозяев вперед — 22:20.

А открывая вторую четверть, Виктор Кашин дважды подряд был точен издали, а Алексей Нестеров вовремя ворвался под кольцо под передачу от капитана — 32:22. "Заводчане" еще пытались отвечать, но то Евгений Войтюк прорвется под кольцо, то Виктор Кашин положит еще одну треху на исходе владения — "Самара" уверенно, пусть и не так крупно по счету, держалась впереди: 43:36 к большому перерыву.

Словно добивая соперника, Антон Глазунов, уже в первой половине раздавший партнерам 7 передач, и сам взялся атаковать: две его трехи окончательно деморализовали гостей, самарские же болельщики, и до того практически не умолкавшие, только еще громче погнали команду. Десятиминутка была выиграна нашей командой вчистую — 23:13. "+17" в матче, "+26" по сумме двух встреч — заключительный период превращался в формальность.

Впрочем, ни "Самара", ни "Уралмаш" играть, конечно, не бросили. Особых аплодисментов от болельщиков удостоились Данила Чикарев, Алексей Чиликин и Семен Шевкопляс, а неудержимому сегодня Виктору Кашину фан-сектор и вовсе посвятил именную кричалку.

88:68 — убедительная победа "Самары", впервые в своей истории пробившейся в финал Кубка России.