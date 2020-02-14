16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре подпольный игровой салон работал под видом пункта по приему и выдаче пожертвований Погром в отделении скорой помощи Шигонской ЦРБ обернулся для пьяных дебоширов уголовным делом На экс-судью Ивана Ежова все же возбудили уголовное дело Житель Чапаевска украл у собутыльника телевизор, телефоны и банковскую карту Из-за махинаций в тольяттинской УК возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

В Самаре подпольный игровой салон работал под видом пункта по приему и выдаче пожертвований

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 6
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре пресекли в Железнодорожном районе незаконную организацию и проведение азартных игр, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным стражей порядка, игорный клуб находился в Самаре в помещении по улице Аэродромной, 10Б.

"В заведении под видом пункта по приему и выдаче пожертвований посетители играли в азартные игры", — уточняют полицейские.

В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли два напольных терминала, 14 мониторов с приставными консолями и компьютер с компьютерной клавиатурой. Полицейскими установлены арендатор помещения — 34-летний индивидуальный предприниматель и 33-летняя администратор игорного заведения, которая занималась проведением азартных игр. Жительница Самары была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам исследования, изъятое относится к игорному оборудованию.

СУ СК РФ по Самарской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1