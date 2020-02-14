В Самаре подпольный игровой салон работал под видом пункта по приему и выдаче пожертвований

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре пресекли в Железнодорожном районе незаконную организацию и проведение азартных игр, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным стражей порядка, игорный клуб находился в Самаре в помещении по улице Аэродромной, 10Б.

"В заведении под видом пункта по приему и выдаче пожертвований посетители играли в азартные игры", — уточняют полицейские.

В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли два напольных терминала, 14 мониторов с приставными консолями и компьютер с компьютерной клавиатурой. Полицейскими установлены арендатор помещения — 34-летний индивидуальный предприниматель и 33-летняя администратор игорного заведения, которая занималась проведением азартных игр. Жительница Самары была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам исследования, изъятое относится к игорному оборудованию.

СУ СК РФ по Самарской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.