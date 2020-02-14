Сызранец угнал чужой Nissan и въехал на нем в сугроб

В Сызрани сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого у угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, безработный мужчина за рулем Nissan Qashqai ехал по пр. 50 лет Октября, не справился с управлением и въехал в сугроб. Неподалеку находился экипаж ДПС, который поспешил к месту происшествия. В ходе общения с водителем полицейские обратили внимание на явные признаки алкогольного опьянения у мужчины. От прохождения медосведетельствования он отказался. Кроме того, местный житель не смог предоставить ни водительское удостоверение, ни документы на автомобиль, за рулем которого он находился. Стражи порядка сопроводили задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Вскоре правоохранители установили, что данный автомобиль принадлежит жительнице одного из поселений вблизи Сызрани и сообщили ей об этом. В ходе общения с потерпевшей, полицейские выяснили, что с задержанным она познакомилась в декабре 2019 года. Они проводили много времени вместе, однако, пользоваться своим автомобилем женщина ему не разрешала и ключи от иномарки никому не передавала.

В результате оперативных мероприятий полицейским удалось восстановить картину произошедшего. После совместного застолья хозяйка автомобиля ушла спать, оставив ключи от машины в прихожей, а предполагаемый злоумышленник решил воспользоваться моментом. На перекрестке пр. Королева и 50 лет Октября, столкнувшись с другим автомобилем, мужчина попытался скрыться с места ДТП, однако, неподалеку, не справившись с управлением автомобиля, врезался в сугроб, после чего и был задержан сотрудниками полиции.

Задержанный был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.26 "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и ч.2 ст. 12.27 "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Кроме того, в отношении ранее судимого подозреваемого отделом дознания МУ МВД России "Сызранское", возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.