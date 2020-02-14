Первый замминистра транспорта РФ высоко оценил подготовку региона к строительству моста через Волгу

В пятницу, 14 февраля, Самарскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Целью поездки стало детальное обсуждение рабочих вопросов, связанных со строительством обхода Тольятти c мостом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

Эти вопросы рассматривались в ходе совещания, которое Иннокентий Алафинов провел вместе с первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.

В совещании приняли участие заместитель главы Росавтодора Игорь Костюченко, генеральный директор хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти" Александр Афанасьев, генеральный директор АО "ДСК "АВТОБАН" Алексей Андреев, руководители профильных министерств и ведомств Самарской области.

Виктор Кудряшов подчеркнул: "Реализация этого проекта имеет огромное значение. Строительство нового мостового перехода даст новый импульс развитию Тольятти, Самарской области и всей страны. Появление альтернативного маршрута снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, обеспечит новый уровень транспортной доступности и дополнительную инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", ПАО "АвтоВАЗ".

Как отметил первый заместитель министра транспорта РФ, "комплексный план развития магистральной инфраструктуры уже признан равным по значимости национальным проектам. Отрадно, что один из первых больших проектов плана реализуется в Самарской области. Важно, что команда, которая сформирована в Самарской области, показала, что она умеет реализовывать такие проекты, и мы уверены, что хорошее начало проекта приведёт к успешной его реализации".

Напомним, соглашение о строительстве моста было подписано 16 октября в Екатеринбурге в рамках международной специализированной выставки "Дорога-2019" в присутствии председателя Правительства РФ.

Подписанию документа предшествовала длительная системная работа регионального правительства и лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по обоснованию необходимости прохождения маршрута "Европа — Западный Китай" через Самарскую область. В короткие сроки было подготовлено обоснование проекта, проведен ряд переговоров, в результате которых удалось скорректировать транспортную стратегию РФ и отстоять интересы Самарской области. Проект поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Иннокентий Алафинов подчеркнул: "Важно, что от обсуждения проекта мы перешли к конкретным вещам, связанным с выносом газопроводов, продуктопроводов, вопросам, связанным с прокладкой оптоволоконных кабелей, кабелей связи. То есть детально обсуждаем технические вещи, которые предшествуют началу строительства мостового перехода".

Протяженность моста составит 3,7 км. В общей сложности вместе с подъездными путями будет построено около 100 километров дороги. Объект предусматривает движение в обход Тольятти с выходом на трассу М5 "Урал". Объект планируют сдать в эксплуатацию к началу 2024 года.

Виктор Кудряшов отметил, что основной проект — это строительство мостового перехода — уже получил положительное заключение экспертизы, идет проектирование остальных этапов, продолжается процедура оформления земельных участков, достигнуты договоренности с ресурсоснабжающими организациями.

Председатель правительства региона поблагодарил Иннокентия Алафинова и министерство транспорта страны за то внимание, которое уделяется региону, и за поддержку крупнейших инфраструктурных объектов, которые реализуются на территории Самарской области.

"Строительство моста идет по графику. Возникает масса текущих вопросов, но все они решаемые, и можно сказать с уверенностью, что мы с этими вопросами справляемся", — подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.