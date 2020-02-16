"Нова" уступила "Зениту-Казань"

В субботу, 15 февраля, в 18 туре Суперлиги Париматч волейбольная "Нова" принимала "Зенит-Казань" на своей площадке в ФОК "Октан" в Новокуйбышевске, сообщает пресс-служба клуба.

Гости быстро освоились на площадке. "Нова" с трудом справлялась с приемом и была вынуждена атаковать с тяжелых мячей. Это давало возможность блокирующим "Зенита" успешно выполнять свою работу. "Нова" по ходу сета так и не смогла справиться с волнением и уступила в первой партии — 15:25.

Доминировали гости на подачах и во втором сете. Уйдя в начале партии вперед, "Зенит" контролировал ситуацию на площадке до конца игрового отрезка. "Нова" пыталась изменить ход встречи, но так и не смогла найти свой волейбол. Казанцы уверено сыграли в атаке, главным забойщиком команды стал Максим Михайлов, вернувшийся в этой игре на позицию диагонального — 25:16.

А вот в третьей партии гегемония "Зенита" на площадке закончилась. И хотя "Нова" неудачно начала этот сет — 5:11, хозяева площадки смогли организовать погоню за соперником. Команду за собой повел Константин Осипов. Два подряд эйса в исполнении связующего "Новы" заставили хозяев площадки поверить в свои силы, а "Зенит" дрогнуть. Последовали ошибки Воронкова и "Нова" сократила отставание до минимума — 10:11. Завязалась равная борьба. К концовке партии клубы подошли при счете — 23:23. Победу "Зениту" принесла атака Сурмачевского — 25:23 и 3:0 по партиям.