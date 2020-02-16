Гандбольная "Лада" переиграла "Университет" — 36:24

В очередном матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти гандбольная "Лада" нанесла поражение "Университету" из Ижевска — 36:24 (20:12), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в воскресенье, 16 февраля, в УСК "Олимп".
"Лада": Лагина (5/9=55%), Деревень (3/11=27%), Михайлюта (4/16=25%); Фомина — 6, Какмоля (4 мин.), Михайличенко — 1, Шамановская — 3, Никитина — 10, Решетникова — 4, Голубева — 2, Кирдяшева — 6/5, Портягина — 1, Кипень — 2 (2 мин.), Амельченко, Новоселова — 1.
"Университет": Пойлова (4/24=16%), Кизина (2/8=25%), Ваганова (3/13=23%); Кочурова — 1, Вахрушева — 3 (2 мин.), Альшанова, Шаклеина — 2, Береснева — 3 (2 мин.), Аноприева, Кандакова (2 мин.), Керчикова — 13/7, Чужанова, Авдошко — 1, Минабутдинова, Синявская — 1, Обуховская (2 мин.).