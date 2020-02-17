Из Курумоча откроют прямой рейс в Тиват

С 30 мая в расписание самарского аэропорта Курумоч будет добавлен прямой регулярный рейс по маршруту Самара — Тиват (Черногория), сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" частотой один раз в неделю по субботам. Время вылета из Самары — 07:20 (время местное). Из Тивата вылет запланирован на 10:45 местного времени. Продолжительность полета — 4 часа 25 минут. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus 320.

Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки — на сайте авиакомпании.