Мэрия Самары займет 1 млрд руб., чтобы расплатиться с долгами

Департамент финансов администрации Самары выступил заказчиком на открытие двух кредитных линий с лимитом по 500 млн руб. каждая. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок. Деньги мэрия берет на "погашение долговых обязательств".

Согласно условиям конкурса, возобновляемая кредитная линия должна быть открыта на срок 365 дней. В течение этого времени средства будут переводиться траншами и в том объеме, который запросит заказчик. Обслуживание данных кредитов обойдется городской администрации почти в 70 млн рублей.

Заявки от участников будут приниматься до 26 февраля.