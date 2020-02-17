16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары займет 1 млрд руб., чтобы расплатиться с долгами В регионе подвели итоги реализации программы энергоэффективного капремонта Андрей Карпочев возглавил отдел организации движения самарского дептранса Бюджет Самары в 2020 г. пополнился на 4 млрд рублей Дмитрий Холин покинул пост главы Жигулевска

Муниципалитеты Власть и политика

Мэрия Самары займет 1 млрд руб., чтобы расплатиться с долгами

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент финансов администрации Самары выступил заказчиком на открытие двух кредитных линий с лимитом по 500 млн руб. каждая. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок. Деньги мэрия берет на "погашение долговых обязательств".

Согласно условиям конкурса, возобновляемая кредитная линия должна быть открыта на срок 365 дней. В течение этого времени средства будут переводиться траншами и в том объеме, который запросит заказчик. Обслуживание данных кредитов обойдется городской администрации почти в 70 млн рублей.

Заявки от участников будут приниматься до 26 февраля.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1