АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонты на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Гурьев — Куйбышев и на площадочных объектах. Работы проводились на территории Самарской области.

Во время плановой 56-часовой остановки МН Гурьев — Куйбышев специалисты центральной ремонтной службы Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) вырезали два дефекта на линейной части.

Специалисты Бугурусланского РНУ заменили четыре задвижки на НПС "Муханово". Работы выполнены в течение 63 часов во время плановой остановки МН Муханово — Куйбышев. В ходе плановой 48-часовой остановки МН Бугуруслан — Сызрань заменены шесть задвижек на ЛПДС "Похвистнево".

Комплекс мероприятий проводился в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью модернизации оборудования и обеспечения надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы работают в штатном режиме.