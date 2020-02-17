Директором Самарского театра драмы стала Яна Егорова

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов представил коллективу Самарского театра драмы нового директора Яну Егорову. До декабря 2019 г. она работала заместителем директора Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке.

Яна Анатольевна получала образование в Ленинградском институте авиационного приборостроения (ЛИАП), Международной школе менеджмента "ЛЭТИ-Лованиум" (Санкт-Петербург), Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ).

Она занимала руководящие должности на промышленных предприятиях, работала заместителем директора Московского театра "Школа современной пьесы", заместителем директора Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке.

"У Яны Анатольевны большой опыт работы в бизнесе, и я уверен, что этот опыт будет использован на благо развития нашего театра драмы. Яна Анатольевна — целеустремленный человек и эффективный менеджер, — рассказал министр культуры Борис Илларионов. — Театру предстоит непростой период, связанный с реконструкцией, которая должна, по нашим планам, начаться в следующем году. Одна из главных задач нового директора — обеспечить работу театра таким образом, чтобы ничего из художественного опыта, традиций и ценностей этого театра в период реконструкции не пропало, было сохранено, продолжено, и вернулось в этот дом, а театр получил новый импульс для работы уже в реконструированном здании".

Министр поблагодарил за работу Валерия Мелешина, который был назначен временно исполняющим обязанности директора после ухода из жизни Вячеслава Гвоздкова. Художественный руководитель театра Валерий Гришко отметил, что доволен кандидатурой нового директора.