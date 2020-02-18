Самарский областной суд отказал вдове погибшего в Сирии снайпера в компенсации

Самарский областной суд отказался удовлетворить иск Наталии Емдюковой к Минобороны России о компенсации морального вреда за гибель ее супруга Валерия Емдюкова в Сирии, пишет samara.kp.ru.

У мужчины начались боли в колене, но от службы его не отстранили. История началась в 2015 г., когда Валерий Емдюков впервые повредил ногу, ему сделали операцию и он продолжил службу. Зимой 2017 г. прошел медкомиссию, которая признала его годным к военной службе. А в апреле, когда бойцы его военной части начали собираться в командировку, вдруг захромал. Сама Наталия Емдюкова вспоминает, что в военном госпитале у супруга нашли артроз колена, диагноз подтвердили и в одной из горбольниц Тольятти.

Емдюков, по словам жены, докладывал о проблемах командиру и не хотел ехать в командировку. В мае он даже собирался перевестись в другую военную часть, но все же был отправлен в Сирию. Группа, в состав которой вошел снайпер Емдюков, попала под минометный обстрел, половина бойцов погибла.

В октябре прошлого года Наталия Емдюкова обратилась в Автозаводский районный суд с иском к минобороны, в котором просила признать незаконными действия командиров, которые не приняли во внимание болезнь ее мужа и отправили его в Сирию. Женщина также просила выплатить ей и ее сыну по 5 млн рублей за гибель супруга и отца.

Районный суд в удовлетворении иска отказал: хотя Емдюков и обращался в 462 военный госпиталь и врач-травматолог диагностировал артроз колена, но медики лишь назначили ему лечение, но на повторное медосвидетельствование его не направили и тем более не написали, что он нуждается в освобождении от военной службы. Значит он был достаточно здоров, и вины ведомства в его гибели нет.

Наталия Емдюкова с таким решением не согласилась и подала апелляцию в Самарский областной суд. Адвокат заявил на судебном заседании, что артроз относится к категории заболеваний, которые делают военнослужащего негодным к службе. Емдюкова должны были уволить, а не отправлять в Сирию. И просил назначить дополнительную экспертизу.

Самарский областной суд отказал как в проведении экспертизы, так и в удовлетворении иска вдовы кавалера Ордена Мужества.