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Автопром Машиностроение

На АвтоВАЗе открыли новый испытательный трек

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На АвтоВАЗе вместо уличного трека, который с 1973 г. использовался для проверки каждого выпущенного автомобиля, открыта новая испытательная трасса, расположенная внутри главного корпуса, сообщает пресс-служба предприятия. Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Каждый автомобиль после сборки проезжает по тестовому участку. На новом треке длиной 300 метров расположены искусственные препятствия и виражи, обеспечивающие всеобъемлющую проверку качества сборки интерьера и работы основных систем и агрегатов автомобиля: ходовой части, коробки передач, рулевого управления. Всего задействовано восемь разнообразных участков: имитация бордюров, "лежачий полицейский", покрытие "рыбья кость", два крутых виража, асимметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником. Трек позволяет испытывать до 150 автомобилей в час и гарантирует неизменные характеристики дорожного полотна, препятствий, а также отсутствие повреждений кузова от погодных и дорожных условий.

"Через процедуру промежуточных и финальных испытаний, как и ранее, проходит 100% автомобилей, выпускаемых на АвтоВАЗе, это модели Lada, Renault и Datsun. Новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan", - заявляют в АвтоВАЗе.

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