Гандбольная "Лада" уступила "Астраханочке" - 31:32

В своем 19-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" уступила "Астраханочке" из Астрахани — 31:32 (14:15).

На старте встречи все для автозаводчанок выглядело радужно и весьма перспективно. Они настолько шустро принялись продавливать защиту оппоненток, что трибуны воодушевились в предвкушении успешности борьбы. Однако, поведя — 3:0, хозяйки поля начали сбоить. В обороне "Лады" то и дело образовывались нехарактерные для вице-чемпионок бреши, что в определенной мере явилось последствием травмы, полученной уже в дебюте матча основным центральным защитником — Анной Голубевой.

После яркого вступления потускнела в "рамке" и Анастасия Лагина. Впрочем, на 14-й минуте тольяттинки, включив очередной форсаж, восстановили прежний перевес — 9:6. Но две подряд полученные ими "двушки" помогли соперницам, воспользовавшимся большинством, счет сравнять — 9:9. А к перерыву астраханки наскребли минимальный гандикап.

Почти до самой середины второй части боя шла лихая перестрелка при явном доминировании нападения над обороной с мелким креном в сторону гостей. А на экваторе тайма "Лада" так решительно ускорилась, что визитерши оглянуться не успели, как счет 21:23 в их пользу превратился в 24:23. Но больше всего на этом игровом отрезке запомнился нестандартный эпизод, который для тольяттинок досадным образом не увенчался взятием ворот. Уже после того как они паритет восстановили, Ирина Близнова гениальным пасом через всю площадку в район чужой шестиметровой зоны вывела один на один с голкипером Наталью Решетникову, но та не сумела Киру Трусову переиграть. Кто знает, быть может, именно удачи в этом эпизоде не хватило раскуражившейся "Ладе", чтобы все поставить окончательно и бесповоротно на свои места.

Упрямая приверженность ее соперниц к действиям без вратаря, в конце концов, сыграла злую шутку с "Астраханочкой". Три гола, забитые один за другим в бесхозные ворота, в том числе два подряд — от той же Решетниковой, превратили шансы автозаводчанок на победу в близкие к стопроцентным за девять с половиной минут до конца — 28:25. Но Джонович не унимался, а вопреки законам логики продолжал оставлять астраханскую "рамку" пустой.

И свою тактическую линию гости все же изловчились воплотить в искомый для себя результат. Шанс спасти одно очко у "Лады" имелся на последней минуте, когда после тайм-аута Ольга Фомина, взяв инициативу на себя, рискнула проатаковать с угла. Но Анастасия Рябцева на своем посту не дрогнула. А судейский свисток, на который тольяттинка в надежде на "семерик" уповала, промолчал. И южанки бросились друг друга поздравлять.