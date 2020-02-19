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Пожары Происшествия

Пожар на ул. Фрунзе в центре Самары ликвидировали 85 человек

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 февраля, в 4:25 был ликвидирован пожар в доме № 10 по ул. Фрунзе в Самарском районе, об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.

Напомним, информация о данном пожаре поступила на пульт Центра управления в кризисных ситуациях в 1:29. На месте происшествия горела кровля двухэтажного дома на пять квартир. По предварительным данным, сначала огонь охватывал площадь в 50 кв. метров. Потом площадь пожара увеличилась до 200 кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Для борьбы с огнем были направлены 85 человек и 26 единиц техники.

По данным чрезвычайной службы, из здания до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались шесть человек. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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