Не спешившая погасить штраф тольяттинская фирма заплатила вдвое больше

Судебные приставы-исполнители добились взыскания штрафа за нарушение антимонопольного законодательства с одной из тольяттинских фирм, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Компания была оштрафована на 50 тыс. руб., но исполнять решение суда не спешила. Нарушение установленных законом сроков оплаты штрафа привело к тому, что он увеличился в два раза. Исполнительный документ о взыскании с должника уже 100 тыс. руб. поступил на исполнение в отдел судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти.
В рамках исполнительного производства установлено, что у фирмы имеются расчетные счета. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства в размере 100 тыс. руб., которые и были перечислены судебными приставами в счет погашения административного штрафа взыскателю.
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