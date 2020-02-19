Появилось летнее расписание прямых рейсов из Курумоча на российские курорты

Направление Самара — Сочи станет одним их наиболее интенсивных в расписании международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в период летних отпусков 2020 г., сообщает пресс-служба воздушной гавани Полеты по этому маршруту по-прежнему будут осуществлять четыре авиакомпании.

С 29 марта авиакомпания "Уральские авиалинии" продолжит осуществлять три рейса в неделю на данном направлении — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Такое же количество рейсов в летний период анонсировала авиакомпания Nordwind Airlines — рейсы в Сочи возобновляются 2 июня на российский курорт можно будет вылететь по вторникам, четвергам и субботам.

В период со 2 по 23 апреля авиакомпания "Россия" будет выполнять рейсы на маршруте Самара — Сочи по четвергам, а с 5 по 19 апреля добавит дополнительный рейс по воскресеньям.

В летнем расписании у авиакомпании Red Wings вылеты в Сочи запланированы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Прямые рейсы в Симферополь из Самары будут осуществляться с 29 марта три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям, с 1 июня по всем дням недели, кроме среды. На этом направлении пассажиры могут воспользоваться услугами авиакомпаний "Уральские авиалинии", Red Wings, Nordwind Airlines.

Кроме того, "Уральские авиалинии" будут выполнять из самарского аэропорта рейсы в Анапу с 26 мая по вторникам, а с 30 мая — по вторникам и субботам.

Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки — на сайте авиакомпаний.