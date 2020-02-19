В областной библиотеке стартует подготовка к "Тотальному диктанту"

В СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 1 марта начинается цикл открытых занятий по русскому языку, который поможет подготовиться к "Тотальному диктанту".

По субботам и воскресеньям с 11:00 до 12:30 все желающие могут начать посещать занятия по расписанию:

● 1 марта - Правописание приставок и корней.

● 14 марта - Правописание Н и НН в разных частях речи.

● 15 марта - Слитное и раздельное написание НЕ/НИ с разными частями речи.

● 21 марта - Правописание производных предлогов и наречий.

● 22 марта - Пунктуация в сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложениях.

● 29 марта - Пунктуация при обособленных членах предложения, вводных словах и обращениях, при прямой и косвенной речи.

Регистрация открывается 18 февраля и проводится двумя способами:

● В группе "Центр Чтения" в соцсети ВКонтакте / Обсуждения. Тема "Регистрация на Открытые занятия по русскому языку - 2020". Надо написать ФИО и даты нужных вам занятий.

● Позвонить в Центр Чтения по телефону 8 (846) 334-22-99.

Место проведения: Самарская областная универсальная научная библиотека, отдел иностранной литературы, 3 этаж.

Вести занятия будут профессиональные филологи, специалисты Центра поддержки и развития чтения СОУНБ Екатерина Скворцова и Дана Спиридонова.

"Тотальный диктант" состоится 4 апреля. Вход свободный.