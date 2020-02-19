В ЦРК "Художественный" откроется фотовыставка "Искусство в окопах"

В ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) 20 февраля в 13:00 откроется фотовыставка "Искусство в окопах" (6+).

Выставка рассказывает о судьбах актеров, режиссеров, деятелей искусств - участников и героев Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлены 20 панно. Среди имен - певица Лидия Русланова; певец и актер Леонид Утесов; актриса и певица Любовь Орлова; певица Клавдия Шульженко; актер, эстрадный артист Аркадий Райкин; артист цирка Михаил Румянцев (клоун Карандаш); артист цирка, режиссер, актер Юрий Никулин; артист театра и кино Алексей Смирнов; кинорежиссер и сценарист Григорий Чухрай; актер и режиссер Владимир Басов; артистка балета Ольга Лепешинская.

На выставке можно будет увидеть уникальные и редкие экспонаты из музея Владимира Высоцкого при Общественном фонде "Центр В.Высоцкого в Самаре" и из архива Михаила Трифонова (награды Трифонова Александра Павловича).

Посетить экспозицию можно с 20 февраля по 30 марта с 9:00 до 20:00.