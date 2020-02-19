Самарскую скорую помощь передадут на аутсорс компании Ростеха

Победителем конкурса на оказание транспортных услуг для Самарской городской станции скорой медицинской помощи стало ООО "РТ-Скорая помощь". Эта компания оказалась единственным участником аукциона. Цена контракта установлена в размере 937,94 млн рублей.

Компания должна будет оказывать услуги с 1 мая текущего года по 30 апреля 2023 года. В обязанности подрядчика будет входить обеспечение бригад скорой помощи автомобилями (с водителями) в количестве 61 единицы, оснащенными всем необходимым для работы медиков. Кроме того, в обязанности компании войдет содержание этих автомобилей.

ООО "РТ-Скорая помощь", по данным ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Москве и специализируется на "прочей" деятельности в области медицины. Владельцами общества являются Светлана Старшинова (40%), она же и руководитель, Александр Засорин (16,6%), Дмитрий Шейман (10%) и АО "НПК "Техмаш" (33,4%). Последнее на 100% принадлежит ГК "Ростех".