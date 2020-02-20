Замначальника УЭБ и ПК регионального ГУ МВД подозревают во взяточничестве

В Самаре по материалам областного УФСБ возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела УЭБ и ПК регионального ГУ МВД. Его подозревают по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 31 января подозреваемый, будучи в сговоре с другими должностными лицами областного полицейского главка, получил от подчиненного взятку 500 тыс. руб. за неисполнение служебных обязанностей по контролю за исполнением письменных поручений следователя по уголовному делу о мошенничестве.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о назначении ему домашнего ареста.

Следствие не исключает, что в рамках этого уголовного дела могут быть задержаны и другие подозреваемые.

По данным источников Волга Ньюс, знакомых с ситуацией, фигурантом дела является Денис Зотов из третьего отдела УЭБ и ПК регионального ГУ МВД.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников назначил служебную проверку. Если вина задержанного будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.