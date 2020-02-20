Валерий Меладзе выступит в "МТЛ Арене"

В самарской "МТЛ Арене" 9 марта состоится сольный концерт Валерия Меладзе.

"Каждая его песня наполнена глубоким смыслом и задевает душу. Неподражаемый голос и талант принесли артисту множество наград и премий, неоднократно он признавался лучшим исполнителем года. Отправляясь на концерт Валерия Меладзе, зрители не просто дарят себе отличный вечер, но и обретают возможность немного задуматься о вечных ценностях, без которых невозможно почувствовать себя по-настоящему счастливыми", - анонсируют организаторы.

Цена билетов от 2,5 тыс. рублей. Купить билет можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/view-available-zones/27083. (6+).