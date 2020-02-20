Суд перестал рассматривать дело экс-главы Промышленного района Самары Халиуллова

В четверг, 20 февраля, суд Советского района Самары отложил рассмотрение уголовного дела бывшего главы Промышленного района Самары и депутата Минахмета Халиуллова на неопределенный срок.

Минахмет Халиуллов попал в больницу. Это происходит уже второй раз за время судебного процесса. Не исключено, что на этот раз будет назначена операция.

Напомним, Халиуллову вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2018 г. во время расследования уголовного дела и.о. руководителя регионального фонда капремонта Михаила Архипова, получившего незаконное вознаграждение от подрядчиков, один из них, Халлиулов, был арестован. В апреле 2019 г. ему смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест.

На начало судебного процесса у Минахмета Халиуллова было пять адвокатов.